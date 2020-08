​Une Vie Violente sur Netflix

La plateforme de SVOD américaine Netflix qui revendique plus de 193 millions d’abonnés vient de dévoiler le programme des nouveaux films et séries à l’affiche en septembre. Parmi ceux-là, on trouve Une Vie Violente de Thierry de Peretti qui sera disponible à partir du 8 septembre. Une nouvelle visibilité pour « cette fresque politique ample et captive » comme titrait Télérama en 2017 lors de la sortie du film en salle.Le réalisateur ajaccien est bien occupé. Alors qu’il est train de finaliser son nouveau long métrage, L’Infiltré, prévu en salle courant 2021, il travaille d’ores et déjà sur le suivant, l’adaptation du roman de Jérôme Ferrari, À son image. Ils étaient d’ailleurs à Lumio la semaine dernière pour échanger sur le sujet avec le public (photo ci-dessus et lire ici ). Une rencontre passionnante suivie de la projection du documentaire Lutte jeunesse, véritable « face B » d’Une Vie Violente qui se consacre sur les entretiens de l'époque réalisés pour trouver l’acteur principal du film.