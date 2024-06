​Les Whiskys P&M récompensés à l'international!

Les résultats du concours New York International Spirits Competition 2024 sont tombés. Lors de cette 15e édition, plus de 1400 spiritueux répartis dans 50 catégories différentes étaient en compétition. Le jury de ce concours est composé d'acheteurs professionnels qualifiés (restaurateurs, mixologues, acheteurs de spiritueux au détail, distributeurs et importateurs). Il a décerné à la marque P&M l'ultime distinction de "Whisky Français de l'Année" pour l'entièreté de sa gamme ! Le Single Malt Signature a également reçu la médaille d'Or dans la catégorie whisky français.