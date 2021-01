​Festival de Clermont : une édition en ligne

Corse Net Infos l’avait évoqué ( lire ici ), le Festival de court métrage de Clermont Ferrand vient d’annoncer dans un communiqué ( lire ici ) que son édition 2021 serait uniquement en ligne : «… nous avons jusqu'au bout espéré qu'il serait l'extension nationale d'une édition clermontoise, certes épurée, mais bien physique. Les annonces gouvernementales du 7 janvier ont sonné la fin de cet espoir hybride : Clermont 2021 — festival comme marché — sera tout en ligne, "only online". » Du 29 janvier au 6 février, le meilleur des courts métrages nationaux et internationaux seront donc disponible sur une plateforme dédiée.Parmi la sélection nationale, on regardera avec intérêt le nouveau film d’Elie Gérard, Les Mauvais Garçons, dont le rôle principal est tenu par Aurélien Gabrielli (à gauche sur la photo). L'acteur corse pursuit sa carrière après avoir joué dans le long-métrage Quand je ne dors pas, le court Casse-Noisette (Grand prix du Festival de Lama 2018) mais aussi la série de Julien Meynet, Over la Nuit.