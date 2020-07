​Bastia : Soirée « On the Roof » à l’Alb’oru

Ce vendredi 10 juillet, à partir de 18h et jusqu’à minuit, le « B » by l’Alb’oru fête à sa manière la réouverture du centre culturel des quartiers sud. Au programme de cette grande soirée, un apéritif « on the roof » sur la terrasse de l’Alb’oru suivi d’un blind test avec Fred et Caroline du groupe PlayOut.



Cette soirée festive organisée par la dynamique équipe de la cafet’ du centre culturel se déroulera dans le strict respect des mesures sanitaires et de sécurité en vigueur. Les réservations sont d’ailleurs conseillées au 06 72 76 04 42.



Vendredi 10 juillet – Le Plan Blind Test

Au Centru Culturale l'Alb'oru - 13, rue Saint-Exupéry - 20600 Bastia