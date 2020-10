​« Les Étoiles brillent aussi la nuit » projeté dans le cadre des SISM

Le court métrage d’Anne de Giafferri, sélectionné au Festival de Lama et plus récemment à Arte Mare sera projeté :- mardi 13 octobre à 18h au cinéma Le Régent à Bastia- vendredi 16 octobre à 18h au cinéma Le Fogata à L'Île RousseCes projections ont lieu dans le cadre des Semaines d’Informations sur la Santé Mentale (SISM, plus d'infos ici ) dont la 31édition se déroule du 10 en 25 octobre. La réalisatrice sera présente à ces projections, afin de rencontrer et discuter avec son public.