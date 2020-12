interpellations et perquisitions à l'Ile-Rousse et Monticello

Chief matin à 6 heures, heure légale pour opérer, les riverains de la place Delaunay à L'ile-Rousse, ont été réveillés par des mouvements inhabituels avec la présence de policiers en civil et de véhicules qui se sont dirigés vers un immeuble se trouvant à l'arrière des bâtiments d'un établissement bancaire et d'un lieu de culte à la communauté maghrébine.





Quelques instants plus tard, une femme , la tête dissimulée était embarquée pour être vraisemblablement conduite dans les locaux de la gendarmerie

Dans le même temps, une autre opération était menée à la sortie de L'Ile-Rousse, lotissement Guardiola, commune de Monticello. Là aussi, selon des témoignages des interpellations auraient eu lieu.





Dans les deux cas, à l'Ile-Rousse et Monticello, des perquisitions ont été menées mais pour l'heure un mutisme total est observé sur cette opération de gendarmerie