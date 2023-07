Zicavu : la foire artisanale revient le 29 juillet

Le samedi 29 juillet 2023, à partir de 16h, la Place de l'Église sera le théâtre d'une véritable explosion de créativité. Les exposants de la micro-région, présenteront leurs creations : poterie raffinée, bijoux élégants, coutellerie d'exception, créations en bois flotté et peintures inspirantes. Chaque pièce témoignera du savoir-faire unique des artisans locaux, mettant en valeur l'authenticité et la richesse de la région.



Les amateurs de gastronomie ne seront pas en reste, car la foire artisanale proposera également une sélection alléchante de produits locaux. Du miel savoureux aux confitures gourmandes, en passant par les beignets délicieux et les fromages de caractère, les stands déborderont de mets sucrés et salés qui raviront les papilles des visiteurs. Outre la découverte des créations artisanales et des délices culinaires, la foire artisanale de Zicavu offrira des animations spécialement conçues pour les enfants. Les plus jeunes auront l'occasion de s'amuser et de participer à des activités ludiques, renforçant ainsi l'esprit convivial et familial de l'événement.



L'association Stà bè in paese, fondée en 2018, s'investit pleinement dans l'animation et le développement du village de Zicavu. En organisant des manifestations tout au long de l'année, elle contribue au renforcement du lien social et à la préservation du patrimoine local, dans un souci de transmission intergénérationnelle.