Yvan Colonna : un collectif créé pour coordonner les prochaines "actions militantes"

Les organisations soussignées - Ghjuventù Paolina, Cunsulta di a Ghjuventù Corsa, Ghjuventù Independentista, STC, APC, Core In Fronte, Corsica Libera, Femu a Corsica, PNC, Eculugia Sulidaria, l'Universita di Corsica, Patriotti, Aiutu Paisanu, Aiutu Patrioticu, L'ora di u ritornu, Sulidarita, L'anziani per l'avvene, Mossa Paisana, Unita Strategica, A Muvra, Ghjuventu Libera, Ghjuventù in Core, - décident de se constituer en collectif, ce 9 mars 2022 a l'Università di Corsica, suite a Ia tentative d'assassinat d'Yvan Colonna et les mobilisations initiées par Ia jeunesse corse.



Ce collectif entreprendra dès à présent des actions militantes de terrain pour ne pas laisser la jeunesse corse exposée aux répressions et aux violences policières extrêmes.



Le collectif appelle a une manifestation dimanche 13 mars, a 15h à Bastia, autour des trois thèmes suivants :

- Ghjustizia a verity per Yvan, - Libertà per i patriotti, - Ricunniscenza di u populu corsu.

Face as blocage, as mépris et as deni de démocratie qui caractérise ('attitude d’I'État en Corse, nous appelons a l'ouverture sans délai d'un processus public de négociation visant a une solution politique globale de la question Corse.