Yvan Colonna : la mobilisation des lycéens corses continue

Une centaine de lycéens se sont rassemblés au pied des 4 becs à Lisula pour crier leur soutien à Yvan Colonna.

Ils avaient lancé, via les réseaux sociaux et texto , un appel à la population, afin que ces derniers se joignent à eux ce mardi 8 mars dans leur mobilisation en soutien à Yvan Colonna.



Parti de l'établissement à 10 heures, le cortège a investi la place, en entonnant des chants révolutionnaires corses, et bien entendu le Dio Vi Salve Regina .



"Nous sommes là aujourd’hui, sous Pasquale Paoli , pour défendre Yvan Colonna, lui montrer que la jeunesse corse est à ses côtés, et nous voulons dénoncer l'agression qu’il a subie . Aujourd’hui nous nous posons quelques questions. Pourquoi en tant que DPS ( détenu particulièrement signalé) Yvan Colonna s’ est-il retrouvé ainsi avec un djihadiste ? Pourquoi il n'y avait pas de surveillant dans la pièce ? Pour nous l’État français est largement impliqué dans cette affaire. Il est responsable et doit l'avouer. Il nous doit des réponses, il doit des réponses au peuple corse", demande Thomas, porte-parole des jeunes .



À leurs côtés, quelques Lisulani , fiers de cette jeunesse impliquée, avaient répondu présents. " Aujourd’hui nous sommes présents pour justifier de l’injustice qui se passe en Corse. Il y a un ras-le-bol collectif. Nous sommes présents aux côtés des jeunes pour les soutenir . Je suis ravie de les voir s'impliquer ainsi. Que l'histoire de notre peuple, qui est le leur les touche" confie Jeanne.



Des adultes, mais également des plus jeunes se sont sentis concernés. C'est le cas de ces 4 collégiens âges de 13 ans, venus de Calvi. "On est là pour soutenir le mouvement en soutien à Yvan Colonna. Ce n'est pas normal, ce qui lui est arrivé. La vraie justice doit être faite ! ".





Ainsi, durant toute la semaine, les lycéens de Balagne manifesteront et appellent encore à l a toute la population à mes rejoindre. Ce mercredi 9 mars à 19h, le rendez-vous est donné devant la sous-préfecture de Calvi.