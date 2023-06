WRC : Pilouis Loubet prend ses marques au Kenya

Pilouis Loubet, pour sa part, accrochait la 8e place.

Ce jeudi place était faite à la première ES avec la Super Spéciale Kasarani. Un nouveau sprint de 4,8 kilomètres où Ott Tänak signait le meilleur temps sur la Ford Puma en 3'14''3.

Sébastien Ogier, le suivait comme son ombre à un dixième, alors que Kalle Rovanperä était troisième à 2''4. Quant à Pilouis Loubet il se montrait attentiste dans cette entame de rallye avec au bout du compte une neuvième place en 3'22''3 à huit secondes de son partenaire de Team.





Vendredi le rallye du Kenya va véritablement débuter avec six spéciales dont la plus deuxième plus longue du rallye à savoir Kedong (30,6 km).