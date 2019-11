WEFRAC : un weekend pour (re)découvrir l’art contemporain dans la Frac Corse

Le FRAC CORSICA participe à l’opération WEFRAC. Elle concerne l’ensemble du réseau coordonné par Platform qui donne une audience large aux actions des FRAC(s).

Pour cette troisième édition, la programmation du FRAC CORSICA se déroulera en 3 points du territoire : au FRAC à Corti et avec les partenaires importants que sont le Musée de Bastia et le Palais Fesch – Musée des Beaux-Arts (Ajaccio).



Le samedi 16 novembre 2019 à 15h00 sera présentée dans l’auditorium du Musée Bastia, l’œuvre « Panorama » en présence de son auteur Dominique Degli-Esposti. Metteur en scène, peintre, photographe, cinéaste, vidéaste, il est un artiste qui a produit des œuvres et des spectacles dont le souvenir reste vif pour les spectateurs qui les ont vus. Attentif et généreux, il est proche des jeunes créateurs pour qui, il est une référence. Les échanges qu’il aura après la projection de Panorama permettront sans doute au public de comprendre comment une œuvre peut être ressentie à la fois comme étrange et familière.



Le samedi 16 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 dans les salles du FRAC à Corti aura lieu une visite inédite de l’exposition Stephen Dean – ROPE et Anne Deleporte – Quatorze meurtrières.

L’expérience « les enfants racontent aux parents » a été préparée avec l’Ecole des Porette par la médiatrice du FRAC, Elisabeth Pieri : les écoliers joueront son rôle après avoir eux-mêmes visité et apprécié l’exposition.



Le dimanche 17 novembre 2019 à 16h00 dans la Grande Galerie du Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts, Graziella Luisi et François Orsoni présenteront au public des œuvres qu’ils ont choisies dans la collection du FRAC. Ils exposeront la perception qu’ils en ont et les raisons de leur choix.

Leur analyse et leur sensibilité permettront d’approcher les œuvres présentées à travers des références qui ne sont pas forcément les mêmes que celles d’historiens de l’art ou de critiques.