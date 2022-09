Viticulture durable : Les Vignerons d'Aghione s'engagent

A l'image d'un engagement qui se répand de plus en plus en France, les Vignerons d’ Aghione se sont tournés depuis quelques années vers une production plus raisonnée et respectueuse de l'environnement. La cave, qui produit 100 000 hl de vin par an majoritairement revendiqué en indication géographique protégée ( IGP ), n'a pas cessé d'innover en matière de développement durable et a réalisé de nombreuses actions au profit de l'écosystème interne de l'entreprise afin d'inclure à sa politique environnementale une cause transversale : la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). En 2021, la cave intègre ainsi la démarche en conversion de Vignerons engagés qui aboutit aujourd'hui à l'obtention de ce label qui fait des Vignerons d' Aghione l a première et unique cav e coopérative en Corse à être certifiée Vignerons engagés .



Une nouvelle venue ravir l'ensemble des membres de la cave qui œuvrent chaque jour pour faire valoir la passion de la vigne. "Il s'agit d'un engagement fort, collectif et volontaire pour une PME rurale de moins de 50 salariés. L a certification Vignerons engagé s , permet donc à la cave de consolider ses engagements et de s'investir dans la construction de la filière vin de demain." explique Christophe Paitier , directeur général des Vignerons d' Aghione . "La RSE est un projet d'entreprise qui regroupe de manière plus large toutes les parties p renantes - les adhérents, les salariés, les fournisseurs et clients autour d'un plan d'amélioration commun et vertueux. Un pilier social et collaboratif, indispensable pour la cave."



Ce tournant est un engagement très fort de la cave en matière de responsabilité sociétale. Elle souhaite plus que jamais concentrer ses efforts communs de développement durable. "C'est par le collectif qu'on avance la labellisation signifie a vant tou t apporter une marque de confiance pour nos consommateurs et contribue à façonner notre identité de marque." poursuit Christophe Paitier .



RSE

Avec 400 questions posées aux entreprises vitivinicoles, le cahier des charges des Vignerons Engagés repose sur 4 piliers (agir pour l’environnement, garantir une qualité de la vigne au verre, soutenir le territoire et le patrimoine local, offrir le juste prix pour le consommateur et le producteur) et un guide international (l’ISO 26 000, qui n’est pas une certification, voir encadré) et un auditeur extérieur (l’AFNOR, évaluant sur site).