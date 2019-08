Vitalba fait un détour par Calenzana

Au milieu d’un girù bien chargé – de Porticciolo à Corte en passant par la Bocca di u Pratu et avant de rejoindre Ajaccio – Vitalba se produisait hier soir à Calenzana sur une superbe scène au pied du Campanile de l’Eglise St Blaise.



Beaucoup de monde à ce concert organisé par les associations Ghjuventu Calinzaninca et les Chasseurs calenzanais, avec la volonté de recrée les soirées populaires de villages d’antan, et avec le soutient de la mairie symbolisé par la présence dès l'accueil de François Marchetti, maire adjoint.

Le groupe originaire du centre corse commence avec des morceaux plutôt calmes alors que les téléphones portables, nouvel outil indispensable en concert, en profitent pour faire crépiter leurs flashs et déclencher photos et vidéos. Les chansons s’enchainent parfois ponctuées d’un message en corse ou en français sur les aspirations du groupe et les applaudissements se font plus soutenus. Sur le socle de la musique corse traditionnelle, de nombreuses autres influences sont venues nourrir le travail des membres de Vitalba. Mais ils accordent toujours beaucoup d’importance aux textes, ainsi qu’aux voix qui prolongent « l’architecture » du groupe. Quelques notes de flûte annoncent les « tubes » du dernier album, In Terra d’Omi, tandis que le groupe, à l’unisson, invite les spectateurs à taper dans les mains en rythme avec eux.



Les quelques notes de Strirling Bridge font même réagir les jeunes au bar et déclenchent à nouveau une « cellulophonïte » aigüe. Les chanteurs n’ont plus à inciter le public, les mains se lèvent naturellement et les pieds battent la mesure. Après une très belle reprise de Hotel California des Eagles in lingua nustrale, il est déjà l’heure du rappel que le groupe annonce, incitant le public à applaudir pour les faire revenir.

A leur retour sur scène, l’émotion est à son comble avec un morceau hommage à Toussaint Montera, membre du collectif récemment disparu. Puis vient le titre tant attendu : Mi Ne Vogu. Le public, enfin debout, applaudit à tout rompre pendant qu’au bar, sur le côté, des jeunes déclenchent des fumigènes rouges qui éclairent le ciel de Calenzana à l’unisson des voix de Vitalba.

Après le traditionnel Dio vi Salvi Regina, le groupe se retire de scène et laisse la place à un grand bal pour terminer cette soirée en beauté.



Prochain rendez-vous dans ce village de Balagne : les Rencontres de Musiques Classique et Contemporaine qui auront lieu, comme chaque année, du 17 au 22 août. Une belle et grande édition en perspective, à n’en pas douter !