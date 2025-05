Ville-di-Petrabugnu a inauguré son « Balcone »

Ce lundi 19 mai, la commune de Ville-di-Petrabugnu a inauguré U Balcone et le Belvédère. Sur la passerelle offrant une vue à 360 degrés sur la Méditerranée, Michel Rossi, Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB, le sénateur de Haute-Corse Paulu Santu Parigi, ainsi que le député Michel Castellani.

Michel Prosic, préfet de Corse - l'État participe au financement du projet - était également présent. Tous ont salué une réalisation qui valorise l’histoire et le patrimoine, tout en ouvrant une porte sur la Méditerranée.



Une vue à couper le souffle sur l’entrée du Cap Corse, Bastia, la Plaine Orientale et l’archipel Toscan : les promesses du « Belvédère » et du « Balcone », récemment aménagés à « Campu Canicciu » sur la commune de Ville-di-Petrabugnu, sont tenues. Si l’emplacement de « la croix » était déjà bien connu des habitants de la région bastiaise et des touristes pour son panorama, la commune vient de terminer les travaux d’aménagement, de mise en sécurité et de valorisation de ce promontoire rocheux culminant à 300 m d’altitude.



Une opération à 350 000 euros



Une opération à 350 000 euros financée à parts égales par l’État et l’Agence du Tourisme de la Corse, qui a permis la création d’un balcon en pierre, ainsi que d’un belvédère, qui prend la forme d’une passerelle en acier qui entoure le monticule : « Il s’agit de deux postes d’observation. On souhaitait une structure moderne, mais parfaitement intégrée au rocher et au paysage pour ne pas le dénaturer tout en donnant une vision moderne de la commune. Nous avons fait appel à un architecte paysagiste et travaillé par héliportage », commente Michel Rossi, le maire de Ville-di-Petrabugnu, qui se réjouit des bons retours des visiteurs.





Accroître l’attractivité de la commune

Un investissement qui a un objectif : accroître l’attractivité de la commune. Michel Rossi argumente : « Nous tenons à développer des projets utiles à la commune, mais qui ont un sens sur le plan de l’environnement et du patrimoine. La politique touristique de la CAB est d’attirer les touristes vers l’intérieur ». L’ambition de la commune de Ville--di-Petrabugnu est de valoriser son territoire « du littoral à la montagne ».



Pour cela, en plus du « Balcone » et du « Belvédère », plusieurs projets ont été menés ces dernières années sur la commune, comme les rénovations du sentier du patrimoine et de San Roccuciu, tout comme « e nivere » (la glacière). Cette dernière et son sentier connaissent d’ailleurs depuis sa rénovation en 2023 un accroissement de sa fréquentation : « 11 450 visiteurs, avec une progression de 4 % par saison. Il y a un intérêt au plan du patrimoine, de l’attractivité et du développement », détaille le maire de la commune.





Des investissements qui permettent de redécouvrir Ville-di-Petrabugnu

Si Michel Rossi parle volontiers de « produit touristique », l’édile explique également que les Bastiais se sont appropriés le patrimoine qui a été restauré sur sa commune : « Récemment, un club de judo est monté aux Nivere. Les judokas ont également visité toutes les églises et terminé par le belvédère. » Si pour Michel Rossi, « concernant le patrimoine, la commune a atteint le niveau qui était recherché », il est possible « que, dans le cadre d’un projet à l’échelle méditerranéenne, nous puissions prolonger le sentier du patrimoine jusqu’à Cardo ».

---

La commune de Ville-di-Petrabugnu a également procédé à la rénovation de sa mairie située au village. Montant des travaux : 1,8 million d’euros (État : 412 000 euros, Collectivité de Corse : 220 000 euros, AUE : 615 000 euros, communs : 360 000 euros).