Vie chère : "en raison de leur prix, j'ai fait une croix sur les fruits corses"

Marie-Jeanne et Evelyne s’approchent des étals de fruits. Devant elles, des pêches blanches, jaunes des nectarines à profusion... Lorsqu’elles lèvent la tête pour s'inquiéter du prix, c’est le choc. Elles se regardent et tournent vite les talons.

Ce lundi 20 juin, le kilo de nectarine corse était affiché à 5,90 euros. Un peu plus loin, les melons corses. Là encore c’est la douche froide : 4,59€ la pièce. « C’est une honte. Bientôt il va falloir faire des crédits pour manger », s’indigne Marie-Jeanne, 63 ans.

L’aide-soignante retraitée touche chaque mois 1 300 euros pour vivre et doit compter tout ce qu’elle glisse dans son caddie. Depuis deux ans, la retraitée e a constaté une forte augmentation des fruits et légumes corses. « Ça a commencé avec le Covid. A l'époque, j’achetais un bouquet garni pour faire la soupe qui me dure 4 jours. Il était environ à 1,50€ maintenant il faut compter même jusqu’à 3,50€ », déplore sa sœur Evelyne.

Mais ce n'est pas tout.

A près de 9 euros le kilo de cerises et 3 euros la barquette de 250 grammes de fraises, cela fait longtemps que les deux retraitées de Ponte Leccia confient ne plus en avoir acheté.



Le constat que dressent Marie-Jeanne et Evelyne est facilement vérifiable. Depuis quelques années, la chambre d’agriculture de Corse a mis en place un observatoire des prix des fruits d’été qui suit l’évolution semaine par semaine des prix pratiqués dans les surfaces de vente.

Durant la semaine 23, en 2020, le prix du kilo d’abricots s’élevait à 4,50€. En 2021, il atteint à la même période 6,20€ et en 2022, 6,52€ soit près de 45% d’augmentation en 2 ans.

Pour les pêches, l’augmentation est moins importante, 11% depuis le Covid.





Sur une île où selon l’Insee, 18,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté fixé à 1080 euros net mensuels, certains Corses, à l’image de Danielle, 73 ans, ont fait le choix de se passer des produits locaux. « Entre le prix de l’essence et l’augmentation des denrées alimentaires en général, à cause du prix, j'ai fait une croix sur les fruits corses. Je mange des yaourts et je fais des gâteaux, ça coûte moins cher. »



Résignée, la retraitée se pose toutefois une question : « Pourquoi cette inflation sur des produits locaux ? L’Ukraine, ça n’explique pas tout !»