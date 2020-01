Victoire face à Mulhouse (3-1) : le Sporting dans la continuité

Les bleus entamaient le match de la meilleure des façons avec un but dés la 3ème minute. Sur un coup-franc en cloche de Salles-Lamonge des 30 m, le gardien Parisot se trouait complètement en relâchant le ballon dans ses filets. 1 – 0

Les bleus restaient sur le même tempo et se créaient une belle occasion à la 11ème par Etshimi qui au point de penalty reprenait un centre de Diongue mais Parisot cette fois ci détournait le ballon.

Le gardien alsacien ne pouvait rien par contre 2 minutes plus tard sur la reprise de Ben Saada aux 6 mètres sur un centre de la gauche de Quemper. 2 – 0.

Le gardien visiteur très fébrile se faisait une frayeur à la 17ème quand il contrôlait mal un ballon du pied, seul face à Mesbah.

Face à la main mise des Bastiais sur le match, les visiteurs avaient bien du mal à se créer quelques occasions. A la 25ème, sur un ballon mal contrôlé par Le Cardinal, Puerto partait face au but mais tergiversait trop dans la finition et Martin pouvait se saisir du ballon.

Les joueurs de Mathieu Chabert relâchaient un peu leur pressing mais les Mulhousiens n’en profitaient pas, restant très timides dans le jeu offensif.

Les Corses rentraient aux vestiaires avec ces 2 buts d’avance. Logique



A la reprise ce sont les visiteurs qui emballaient le match avec deux corners coup sur coup mais sans répercussion pour les bleus. (46ème). Réplique immédiates des Bastiais avec à la 49ème un coup-franc de Salles-Lamonges des 30 m qui flirtait avec le montant gauche de Parisot.

Ce n’était que partie remise puisque 2 minutes plus tard sur un coup-franc de la droite de Ben Saada des 25 m, Le Cardinal propulsait le ballon dans l’angle droit de Parisot. 3 – 0

Parisot qui à la 54ème devait boxer des 2 poings un nouveau coup-franc de Salles-Lamonge tiré des 25 m de la gauche.

Sur une des rares attaques visiteuses Soumah aux 6 mètres reprenait magnifiquement de la tête un centre de Brahmia et réduisait le score 3 – 1 (58ème).

Ce but déstabilisait quelque peu les protégés de Mathieu Chabert et enhardissait par contre ceux d’Eric Descombes. Et les interventions devenaient plus musclées.

Sur un nouveau centre de la droite de Kecha, Soumah reprenait acrobatiquement de la tête mais le ballon passait largement à coté des buts de Martin (64ème). Les Alsaciens prenaient le match à leur compte.

A la 70ème Diongue sonnait le réveil bastiais avec un joli tir des 25 m juste à coté du montant gauche de Parisot. Feu de paille car c’est Martin qui devait se détendre sur sa gauche à la 77ème sur un tir de Titebah

Martin devait ensuite avoir un sacré arrêt reflexe sur une reprise à bout portant de Kecha (82ème). Le SCB souffrait.

Il souffrira jusqu’à la fin mais empochera les 3 points précieux de la victoire d’autant que Sedan était accroché par Haguenau sur sa pelouse. Avec un match en retard le SCB revient à 5 points du leader donc. Match en retard contre St Quentin samedi prochain.



Réaction de Mathieu Chabert, entraineur du SCB :

«On a fait, je pense, les 60 meilleures premières minutes depuis mon arrivée. On prend un but malheureux suite à un relâchement. Mais c’est humain. C’est embêtant, mais l’issue est positive. Je suis très content de ces 60 minutes, il faut maintenir ce rythme tout le match. Plus ça avance, hormis Croix, on monte en puissance en matière que qualité de jeu. J’avais insisté sur le fait de bien attaquer, les joueurs m’ont écouté. Donc c’est positif, on est à 5 points du leader. Le championnat est relancé. Il y aura un match bonus samedi prochain. Je suis dans mon objectif mais on est loin, loin d’être arrivé »



Le coach est revu aussi sur la polémique avec certains supporters, suite à son interview sur le site du club.



« Il faut savoir que j’aurai toujours cette réaction si par un acte délibéré ou pas, on tente de déstabiliser mon groupe. Je n’ai pas employé de mots blessants lors de cette interview. Si c’est le cas, je m’en excuse. Je suis à fond derrière les socios, les supporters. Qu’on critique mes joueurs je m’en fous mais si on déstabilise mon groupe volontairement ou pas, j’aurai toujours ces réactions. Je n’accepte pas que l’on touche à l’intégrité morale du groupe. On est à 5 points de Sedan, restons tous ensemble ».





Feuille de match

16ème journée de N2

SC Bastiais 3 - 1 Mulhouse FC (2 - 0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Beau temps

Spectateurs : 3500 environ



Arbitre centre : Abdelatif Kherradji

Arbitre assistant 1 : Jean-Luc Alfonsi

Arbitre assistant 2 : Benjamin Guelfucci



Buts : Salles-Lamonge (3ème) – Ben Saada (13ème) – Le Cardinal (51ème) pour le SCB

Soumah (58ème) pour Mulhouse



Avertissements : Shaiek (50ème) pour Mulhouse.

Quemper (80ème) pour SCB





SCB : Martin – Schur – Le Cardinal – Bocognano – Quemper – Salles Lamonge – Moretti (c)– Diongue (Guibert 85ème) – Ben Saada – Mesbah (Kherbache 62ème) – Etshimi (Tutu 78ème).

Entr. : M.Chabert



FCM : Parisot – Kecha (c)– Delbos – Sane – Diouf – Brahmia – Bangoura – Taqtak (Titebah 61ème) – Puerto – Shaiek (Bouhabila 70ème) – Estrada (Soumah 46ème) .

Entr. : E.Descombes