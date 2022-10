Victoire 2 à 1 au Vélodrome : l'exploit de l'AC Ajaccio à Marseille

A l'Orange Vélodrome, Olympique de Marseille : 1 AC Ajaccio : 2 (1-1)

Buts pour l'OM : Payet (15e)

Pour l'AC Ajaccio : Moussito-Oko (25e), Belarbi csc (45e)

Arbitre : Willy Delajod

Avertissements : Koné (11e), Gonzalez (86e) à l'AC Ajaccio





OM

Blanco, Mbemba, Gigot, Balerdi, Tavares, Kaboré puis Dieng (77e), Rongier, Gerson puis Suarez (56e), Gueye puis Veretout (46e), Payet puis Under (57e), Sanchez puis Harit (56e)





AC Ajaccio

Leroy, Avinel, Koné puis Diallo (60e), Gonzalez puis Vidal (89e), Coutadeur, Youssouf, Nouri, Marchetti puis Mangani (89e), Moussiti-Oko puis Botué (74e), Bayala puis Alphonse (74e), El Idrissy



Quand Payet au quart d'heure a ouvert la marque sur penalty - c'était aussi son 100 e but en Ligue 1 - on ne donnait pas cher des chances ajacciennes que les meilleurs pronostiqueurs voyaient sombrer au Vélodrome.

Mais on le sait et ce match l'a encore prouvé tout, même l'incroyable, peut arriver dans un match de football.

Mais entre l'OM, que certains rêvaient de voir renouer avec le titre national, ses stars et Ajaccio, lanterne rouge de la compétition avec seuls 4 petits à son compteur, la balance a penché du côté du Petit Poucet de la Ligue 1. Au grand dam de tous ceux qui voyaient, d'ores et déjà, l'AC Ajaccio retourner d'où il était venu en Ligue 2.



Et bien non.

Moussiti-Oko et le sort qui ont fait marquer Belarbi contre son camp à l'entame de la seconde période ont contribué à bouleversé tous les pronostics.

Et tant mieux pour Olivier Pantaloni et ses joueurs qui à partir de ce samedi après-midi ensoleillé ont fait la preuve qu'ils avaient assez d'étoffe pour demeurer en L1 et pour rivaliser avec les meilleurs.