Venzolasca : un motard grièvement blessé dans un accident de la route

VL le Vendredi 31 Janvier 2025 à 19:29

Un accident de la route s'est produit ce vendredi 31 janvier vers 18h10 à Venzolasca, au niveau de la Ruche Foncière où une voiture et une moto sont entrées en collision.



Le motard, âgé d’environ 30 ans, a été grièvement blessé. D'importants moyens de secours ont été mobilisés, avec une dizaine de sapeurs-pompiers des casernes de Lucciana, Bastia, Cervione et Ponte-Leccia.



Plusieurs véhicules de secours ont été déployés pour prendre en charge la victime, dont une ambulance, un véhicule de secours routier, un véhicule infirmier et une unité du SAMU.



Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.