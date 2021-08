Vaccination des enseignants : où en est-on en Corse ?

Car si, pour l’heure, la vaccination n’est pas obligatoire pour les enseignants et personnels de l’Éducation nationale, l’objectif du ministre est clair : « Nous souhaitons aller vers 100% d’adultes vaccinés dans le système scolaire ». Le 28 juillet dernier sur France Info, Jean-Michel Blanquer déclarait que l’élément déclencheur d’une vaccination obligatoire pourrait être « un pourcentage trop faible de professeurs vaccinés ».



Une éventualité dont les syndicats ne veulent pas entendre parler. « Cela me choquerait » lâche Fabien Mineo. « Moi qui suis vacciné, je serais le premier a descendre dans la rue pour défendre les collègues qui décident de ne pas l’être ». Pour Charles Casabianca également, « la vaccination est une bonne chose mais elle doit rester de l’ordre de la volonté de chacun ».



Des prises de position claires qui seront sans doute relayées auprès du rectorat ce vendredi 27 août, puisqu'une réunion de concertation sur la rentrée est prévue entre syndicats, parents d'élèves et autorités académiques.