VIDEOS -The Voice : Julie passe, Arnaud cale

La rédaction le Samedi 18 Mars 2023 à 23:20

Les chemins de Julie Negroni et Arnaud Belmudes, deux grands amis unis par l'amour de la musique et représentants bastiais à The Voice se sont séparés ce samedi soir. Julie, choisie sur le fil par Zazie, continue l'aventure. Mais elle s'arrête pour Arnaud qui lors de son audition à l'aveugle n'a pas réussi à convaincre les quatre coaches de l'émission : Zazie, Bigflo et Oli, Amel Bent et Vianney.