VIDÉO - Téléthon : une belle journée journée d'animation à Bastia

« On organise cette animation bien en amont, car par expérience en décembre on est souvent confronté aux caprices de la météo. De plus cette journée est une suite logique de nos actions cet été dans les campings », explique Catherine Chateau-Artaud, coordinatrice Haute-Corse AFM Téléthon Une animation qui a proposé un programme étoffé tout au long de la journée avec la participation de Cassandra Sampieri, championne de karaté, marraine de cette édition, et François-Marie Micaelli, ambassadeur téléthon 2023.Une marche de la solidarité de 4 km dans les rues de Bastia, un festival des enfants, des démonstrations et initiations avec les clubs Piace di balla, Ldanse, Choreo rythme, Samba Tina’s, Ynis Création, Lydia Rossi et son groupe EPGV, du Cross fit Mantinum, l'intervention du comité des fêtes et d’animations du Patrimoine de Bastia et son ensemble Bella-Memoria dirigé par Laurence Calligari, celle de l’ergothérapeute Josépha Amoroso, des balades en voitures de collection, des démonstrations du lycée Maritime de Bastia et des pompiers de Haute-Corse et les jeunes sapeurs volontaires du collège de Luri (classes de 3et 4) ont rythmé cette belle journée qui en appellera d’autres dans toute la Corse d’ici décembre.