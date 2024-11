VIDEO - SC Bastia : Rachid Mekhloufi n'est plus

International français, il quitte l'Hexagone, via la Suisse, pour rejoindre les rangs de l'équipe du FLN, à quelques mois de la Coupe du monde 1958 en Suède.

Né à Sétif le 12 août 1936, Rachid Mekhloufi, attaquant de poche (1,68 m), a fait ses débuts à l'USM Sétif avant de rejoindre l'AS Saint-Étienne en 1954, devenant notamment champion de France en 1957.Il reviendra en France en 1962, quelques mois après l'indépendance de l'Algérie, à nouveau dans la Loire où il portera le maillot des Verts jusqu'en 1968, avant deux dernières saisons au SC Bastia où il n'a pas hésité à lancer dans le grand bain de jeunes bastiais (Franceschetti, Papi, Luccini, Tosi, Fraimouth etc) et fait confiance à d'autres (Vincenti, Camadini, Gandolfi, Orsatti) comme on peut le voir sur cette vidéo réalisée à l'époque par une équipe de la 3e chaîne de l'Ortf de l'époque avec l'ami Pierre-Jean Luccioni au commentaire.Sur notre photo, prise sur la pelouse du stade Armand-Cesari, il est en compagnie de Jeannot Vincenti, René Ferrier, Georges Franceschetti, Freddy Gandolfi, "Titi" Zénier et Paul Orsatti (debouts de gauche à droite) et Jean-Pierre Serra, Claude Papi, Jean-Claude Blanchard et l'ivoirien Jo Blezziri, (accroupis de gauche à droite.)