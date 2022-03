VIDEO - Madunnuccia : une procession dans la ferveur

Très attendue, l a procession qui a ponctué à partir de 17 heures, la Madunnuccia dans les rues d'Ajaccio, a rassemblé plus de 2000 personnes.

Devancé par la musique municipale, le cortège est parti de la cathédrale en direction de la rue Fesch en passant par la rue Bonaparte et la vieille ville.

Une dizaine de prêtres, placés sous l'égide de monseigneur Bustillo , qui célébrait pour la première fois la Sainte Patronne des Ajacciens, une dizaine de confréries venues d'Ajaccio, du Taravu , Ulmetu , Vicu , Prunelli , Felicetu , Gravona , a uxquelles s'ajoutaien t une autre émanant de la communauté portugaise, se sont mêlés à une foule considérable, hommes, femmes, ados et enfants de tous les quartiers de la ville et même de nombreux villages du Grand Ajaccio et d'ailleurs.



Après une première halte place Foch, et une autre à l'église de San Rucchellu , au centre de la rue Fesch , les fidèles, qui entouraient la statue, se sont arrêtés à l'église Saint-Roch où l' Abbé Tomei a lancé un appel à la paix dans le monde, en France et en Corse. Puis, la communauté portugaise a entonné un chant, suivie du "Sub Tuum" interprète avec Foi par la confrérie San Ghjuvan Battista d'Ajaccio.



Au terme de cette troisième halte, le cortège s'est rendu, après un total d'une heure trente de marche, en la cathédrale où la foule s'est dispersée.



La pluie a longtemps menacé de perturber cette cérémonie, mais "A santa Patronne" veillait au grain. Un grand moment de ferveur aux allures d'égrégore, nécessaire dans la période délicate que le monde et la Corse connaissent.