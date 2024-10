VIDEO - Lambert Santelli : un fabuleux exploit sur les 105 km de l'Atlas Quest Ultra Trail

"

Lambert Santelli, déjà connu pour son record sur le GR20 et sa victoire au Restonica Trail 2024, a dominé l’épreuve. Tirant parti de ses compétences exceptionnelles en montée et en descente sur terrain rocheux, Santelli a su gérer les 105 km avec une maîtrise impressionnante et devenir ainsi le nouveau recordman de l’épreuve."Son expérience sur des parcours techniques lui a permis de prendre l’avantage sur ses concurrents et de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur" soulignent tous les spécialistes de l'utra-trail.« Je n’ai jamais fait une course aussi dure » reconnaissait Lambert Santelli unanimement salué par les organisateurs en ces termes : "Bravo Lambert. Merci pour ta venue, ta passion, ton humilité et ta gentillesseCet événement incontournable du trail running a rassemblé près de 500 coureurs venant du monde entier, qui étaient tous bien décidés à relever les défis imposés par ce terrain technique et exigeant.Et la Corse a particulièrement brillé avec le succès du fabuleux Lambert Santelli et celui tout aussifabuleux de Noël Giordano vainqueur lui sur le marathon. L’Atlas Quest proposait quatre courses, chacune avec ses propres défis. La course phare (l’Ultra-Trail Atlas Toubkal), l’épreuve la plus intense, avec un parcours exigeant et traversant les zones les plus reculées du Haut Atlas, a donc été remportée par Santelli.Le Marathon de l’Atlas (42 km) sur lequel Noël Giordano s'est, également, illustré présentait aussi de son côté des défis de taille, alliant altitude et terrain technique...Bravo !