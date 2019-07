VIDEO - La Chambre de commerce dresse son diagnostic pour tenter de booster les commerces du centre-ville d'Ajaccio

Quelles opportunités pour stimuler l’attractivité du centre-ville et des quartiers ? c'était le thème de la réunion organisée par la Chambre de Commerce de la Corse du Sud qui s'est tenue vendredi dernier au Palais de Congres d'Ajaccio. En présence de Paul Leonetti, Vannina Angelini-Buresi et Paul Marcaggi, président de la CCI 2A, les élus ont rassuré les commerçants présents en leur demandant "de ne pas vendre leurs fonds de commerce et d'attendre".



À travers le partenariat avec l’Université de Gênes, grâce au projet éuripeen MARITTIMOMOB, la CCI2A espère trouver rapidement des solutions à proposer afin de revitaliser le centre-ville.







Plus d'infos en vidéo avec Paul Marcaggi.