VIDEO - E Sfide di u Tirrenu en images

Rédigé par La rédaction le Dimanche 28 Juillet 2019 à 13:28

A deux semaines de la première édition de E Sfide di u Tirreni, compétition de nage en eau libre organisée par le cercle des nageurs du Fium’orbu, qui s'est déroulée le dimanche 7 juillet 2019 à la plage de Calzarellu à Prunelli do Fiumorbu, on vous propose cette vidéo qui résume l'esprit festif et sportif de ce rendez-vous inédit.

