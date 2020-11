VIDEO - Ajaccio : vers une ouverture des commerces tous les dimanches jusqu’à Noël

Le préfet de la Corse-du-Sud, qui salue le rôle de médiation que la mairie d'Ajaccio entend jouer pour accompagner la réouverture des commerces de proximité reste prudent : "Si on ne réussit pas cette phase de déconfinement - prévient Pascale Lelarge -Pour éviter une surfréquentation des commerces le préfet est favorable à élargir les plages d'ouverture au maximum et à permettre l'ouverture dominicale des magasins maisLe représentant de l'Etat invite donc la population à faire les achats en dehors des heures de pointe et à respecter les gestes barrières.