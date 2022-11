VIDEO - Ajaccio : les pingouins sont dans le port

La rédaction le Dimanche 27 Novembre 2022 à 10:45

Après Cargese et Bastia, des pingouins se sont installés il y a quelques jours dans le port Tino-Rossi d'Ajaccio. Selon le Parc Marin du Cap Corse et de l'Agriate, qui en faisait état il y a quelques jours, cette espèce de pingouins, une espèce d’alcidés commune de l’Atlantique Nord et de la Manche, également appelé petit pingouin, est présente en Méditerranée occidentale notamment sur les côtes du Golfe du Lion et de Marseille.

Les observations sur l’île sont plus rares...

Désormais, elles se multiplient pour le plus grand plaisir des photographes et des vidéastes comme AntoCLS Photography qui nous a soumis ces images.