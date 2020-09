Une rentrée scolaire en bon ordre à Calvi

Des sourires, des cris, des larmes. Cette rentrée scolaire 2020-2021 a ressemblé à toutes les autres mais avec, en plus, toutes les mesures sanitaires imposées par la Covid19.

À l'école maternelle de Cardellu, l'arrêté préfectoral imposant le port du masque devant les établissement de premier et second degrés était scrupuleusement respecté par les parents.

À l'entrée de l'établissement scolaire, Pascales et Rachel veillaient à ce que chaque enfant et parents se désinfectent les mains avec du gel hydroalcoolique.

La directrice Marielle Simeoni procédait à l'appel alors que les parents recevaient un formulaire à remplir.

Avant de pénétrer dans leurs classes respectives les enfants passaient par les sanitaires pour se laver soigneusement les mains.

Séparés de leurs parents, les enfants réagissaient différemment à cette séparation temporaire.

Certains avaient le sourire, d'autres fondaient en larmes. Le personnel enseignant trouvait les mots pour apaiser leur chagrin et au fil des minutes les visages s'illuminaient à nouveau.

Toute l'attention de cette rentrée de l'école Cardellu se portait sur les travaux réalisés pour plus de 300 000€ hors taxes par la municipalité, pour la réalisation d'une 4ème classe et la réfection totale de la cour en matériaux modernes.