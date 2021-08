Une personne se noie à Propriano

Les faits tragiques sont survenus ce dimanche matin vers 9h40.

En effet, les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano ont été engagés par le SIS de Corse-du-Sud afin de porter secours à une personne victime d’une noyade sur la plage de Mancinu à Propriano .

Rapidement sur les lieux, la VL SNS 920 et les Sauveteurs du Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco - SNS 654 aux côtés des équipes Sapeurs Pompiers et du SMUR ont tenté pendant une heure de ramener à la vie la personne qui se trouvait en arrêt cardio respiratoire…

Hélas, malgré tous les efforts déployés par les sauveteurs l'infortuné baigneur n'a pas pu être ranimé.