Une nouvelle opération enlèvement d'épaves dans les quartiers sud de Bastia

La question des épaves sur la voie publique est un sujet important pour de nombreux habitants de la ville, spécialement sur le parc des bailleurs sociaux. Depuis septembre 2020, un plan de résorption des véhicules épaves (non identifiables) et des véhicules dits « ventouses » a été mis en place pour coordonner les opérations d’enlèvement et libérer rapidement des places au sein de la fourrière.



Depuis le lancement de ce plan ce sont près de 1300 véhicules qui ont été enlevés dont 759 en 2021. De ces 800 véhicules, dont 55 % se trouvait en zone police et 33% en zone gendarmerie, 174 ont été détruits car les propriétaires étaient non identifiables. Cela fait une moyenne de 80 véhicules enlevés et 25 détruits par mois.



A cette opération d’enlèvement des épaves, s'est ajoutée ce mardi 12 octobre un nettoyage des tags et d'autres signes de dégradations de l’environnement sur plusieurs bâtiments du quartier des Pléiades.