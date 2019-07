Une embarcation chavire au large d’Arbatello : la SNSM sauve le navigateur en difficulté

Ce dimanche vers 14h00, sur alerte du CROSS Corse, les Sauveteurs en Mer de la Station SNSM de Propriano ont été engagés pour secourir un homme à la mer sur le secteur d’Abbartello dans la Commune d’Olmeto, suite à chavirage de son embarcation.



Rapidement le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco - SNS 654 et la VLR 01 SNS 920 « Chef de Secteur Valinco » étaient engagés.

Le dispositif était renforcé par l’engagement de l’hélicoptère DRAGON 20 avec deux pompiers plongeurs à son bord.



Après recherches maritime et aérienne, la personne était retrouvée saine et sauve sur la côte.