Une centaine de jeunes Bastiais étaient en lice pour la finale des championnats de Corse

Beaucoup de très jeunes joueurs pour cette première. Quel plaisir de les voir se concentrer, réfléchir, analyser ...Le niveau de jeu fut de bonne facture, ce qui laisse bien augurer du comportement des jeunes qualifiés lors du Championnat de Corse des jeunes qui se déroulera les 11 et 12 mars prochain à l'université de Corse à Corti.Lors de la cérémonie de remise des prix en fin d’après-midi, devant une centaine de personnes, les jeunes lauréats se sont vu remettre des coupes et des médailles, ainsi qu'un cahier d’exercice de la ligue intitulé "Librettu d’allinamentu di Scacchi". Tous les nominés pour la finale des championnats de Corse ont également reçu des salves d'applaudissements enthousiastes pour leur engagement et leur talent.Chez les moins de 16 ans domination de Matteo Ratier Fontana qui réalise un sans-faute, 2e Thimothée Castagnerol 4/7pts, 3e Calypso Deladerrière avec 4 /7 pts. Pierre-Joseph Bonelli Maestracci remporte quant à lui le titre dans la catégorie des moins de 14 ans en réalisant 5/7 pts devant Nicolas Bernardi 4 pts/7. Viktor Brunel terminant à la 3e place avec lui aussi 4/ 7 pts.Chez les moins de 12, podium sans surprise avec la victoire logique favorite de l'épreuve Cerise Castagnerol 7/7pts, 2e Mathis Leoni 6/7 pts et 3e Hélio Deladerrière 4/7 pts.Chez moins de 10 ans, victoire de Mattéo Hagard Grazini qui l'emporte au départage devant Maxime Tannous 6,5/7 pts. Sacha Riah prenant la 3e place du classement avec 5/7 pts.Enfin, chez les moins de 8 ans, beau duel pour la 1ere place entre Paul-Louis Santelli et Anthony Carrarra avec 6/7pts. Paul-Louis l'emportant au départage. 3e, le très prometteur Antoine Riah 5,5/7.Les jeunes vainqueurs, ainsi que les 42 autres qualifiés pour la finale des championnats de Corse, se joindront bientôt aux meilleurs joueurs corses pour la qualification au championnat de France jeunes à Agen, en avril.De beaux espoirs pour le Corsica Chess Club, et les échecs insulaires en général !Encore une fois, on soulignera la parfaite organisation de ces championnats bastiais avec comme chef d'orchestre Pierre-François Geronimi, président du Corsica Chess Club, ainsi que les animateurs et des cadres de la ligue Corse d'échecs.Les parents et bénévoles du club qui ont aidé à la restauration tout au long de la journée méritent, eux aussi, un coup de chapeau !