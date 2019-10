Une belle parade pour Halloween à Calvi

Le moment de cette fête d'Halloween était attendu de tous à Calvi et dans les environs.

Comme chaque année en effet, la Ville de Calvi et l'Union Commerciale Calvaise, et le soutien pour cette dernière de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Haute-Corse, proposent de fêter cet évènement d'Halloween qui prend de plus en plus d'ampleur.

Aussi, dès 14h30, nul n'était surpris de voir arriver les enfants et leurs familles sur le petit parking dit des commerçants, au pied des remparts de la citadelle.





Les derniers maquillages étaient réalisés sur place alors que Sandy Event chargée des animations et de l'organisation de la parade lançait les festivités.

Sono à fond, animateurs au top, présence de deux Miss Corse 18/17 ans venues tout spécialement : il n'en fallait pas plus pour déchaîner les passions.

Et puis, à 15 heures, c'est Didier Bicchieray, adjoint au maire de Calvi en charge des animations, et Patrick Mattei avec à leurs côtés Maguy Brandaloni et Laurent Guerini, conseillers municipaux donnaient le départ officiel de la parade.

Une voiture astucieusement décorée et un char précédaient des centaines et des centaines d'enfants et de parents.

Une parade encadrée par la police municipale de Calvi qui prenait la direction du boulevard Wilson et le port de Calvi, avant de revenir au Parking des commerçants ou d'autres animations et distribution de bonbons prenaient le relais.