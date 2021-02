Une belle collecte de sang à la base 126

La rédaction le Mardi 9 Février 2021 à 21:11

Une très belle collecte de Sang s'est déroulée ce mardi 9 février 2021à la base 126 Ventiseri-solenzara. L’organisation sans faille de l’équipe médicale de l’Établissement Français du Sang et de l’Association des bénévoles de l'ADSBPO n'est sans doute pas étrangère au bon déroulement de cette action indispensable pour réguler et guider nos militaires et personnels de la Base Aérienne dans la plus grande sécurité .