Un voilier en difficulté dans le secteur de Senetosa

Rédigé par Charles Monti le Vendredi 30 Août 2019 à 10:16

Les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano sont intervenus, à la suite d'une demande du CROSS Corse, sur le secteur du phare et du Cap de Senetosa, à Sartene, pour porter assistance à 4 personnes en difficulté sur un voilier de 23 mètres.Il était affecté parune avarie de propulsion. L'équipage et le voiliier ont été rapidement secourus par la vedette de sauvetage SNS 130, ramenés et mis en sécurité au port de Propriano.

