Un triomphe à Calvi pour les « Pin Up de Corse »

La salle de spectacle de l'Hôtel « Mariana » à Calvi a fait le plein ce dimanche 19 janvier avec l'organisation d'une énième manifestation de la section Balagne de la Ligue contre le cancer placée sous la direction de Jeannine Maraninchi, dont on ne soulignera jamais son engagement.

Cette fois, c'est un après-midi cabaret qui était proposé.

En ouverture, après la présentation des artistes par Alain, c'est Jeannine Maraninchi qui souhaitait à tous la bienvenue avant de présenter ses vœux, en espérant que cette année 2020 soit une promesse de bonheur partagé, de tolérance, de bienveillance et de rêves accomplis et surtout de santé.

Elle poursuivait en rappelant le thème de la manifestation et en remerciant les artistes qui ont accepté de venir, soulignant au passage la nécessité à organiser ces manifestations pour récolter de l'argent et des dons.

Elle remerciait enfin tous les bénévoles qui avec elle se battent au quotidien : « C'est un engagement et un long combat de tous les instants auprès des malades et de leurs familles. Je me bats pour adoucir pour adoucir leur peine, les accompagner sur le long chemin de la lutte contre la maladie et je leur rend hommage pour leur courage et abnégation contre cette foutue maladie. Une pensée aussi pour nos chers disparus »

Et concluait :

« Merci à l'ensemble de nos partenaires pour leur générosité, à tous les Balanins et Calvais pour leur aide précieuse apportée ) chaque manifestation. Un grand merci à l'Hôtel « Mariana » pour sa gentillesse et son aide précieuse.

Maintenant, place au spectacle ».

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les spectateurs ont été comblés, avec en première partie une prestation très remarquée de « A Ter – Musica Corsa » avec sur scènes de jeunes et talentueux musiciens et chanteurs de Balagne.

Le moment tant attendu est arrivé. Cette fois, c'est la Pin Up dans son excellence qui était à l'honneur.

Avec un spectacle de toute beauté et des « Pin-up de Corse » époustouflantes faisant le show sur scènes avec des danses tahitiennes et des numéros dignes des plus grands cabarets et des pin-up qui ont marqué le temps.

Un spectacle d'une grande réussite qui s'est poursuivi avec Paul Sinibaldi et son orchestre.