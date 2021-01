Un site internet à la mémoire de Tibère Raffalli

"Né le 29 octobre 1951 à Bastia, c’est au Conservatoire de Paris puis à New York que Tibère Raffalli s’initia au chant avant d’entamer une carrière qui l’amena au cours des années 70 aux années 90 sur les plus grandes scènes du monde, de l’Opéra de Paris à la Scala de Milan en passant par le Teatro Colón de Buenos-Aires" rappelle sur Radio Classique notre confrèrePhilippe Gault qui souligne encore que "Tibère Raffalli quitta la scène à la fin des années 90 pour se consacrer à l’enseignement, essentiellement au Conservatoire national à rayonnement régional de Marseille (conservatoire Pierre Barbizet) où il était très apprécié comme en témoignent les nombreux messages de condoléances publiés sur les réseaux sociaux qui évoquent un homme passionné par la musique, affectueux et fidèle à ses valeurs.".Tous ceux-là peuvent retrouver les grandes dates de la carrière du ténor bastiais sur le site qui lui est dédié "Tibère Raffalli, chanteur lyrique, ténor site officiel ".