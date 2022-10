Un réseau d'anciens élèves pour aider les lycéens de Portivechju

Pour cela un questionnaire a été mis en ligne. Celui-ci permet de rentrer des données qui faciliteront cette mise en relation mais, également, l'organisation d'événements divers avec en ligne de mire la volonté de permettre l'émancipation des générations à venir. "L'expérience que peuvent apporter les anciens élèves est précieuse notamment dans tout ce qui touche au domaine de l'orientation future surtout quand on sait que ces choix engagent leurs auteurs que ce soit à court terme au niveau universitaire et à plus longue échéance pour leur devenir professionnel. Dans ce cadre-là il est important de trouver le meilleur chemin possible dès le début. L'autre enjeu est, dans le même temps, d'être présent pour éclairer le chemin sur le parcours universitaire dans sa globalité, mais aussi nous permettre d'avoir une base données sur Portivechju pour le futur dans ce qui touche le domaine de l'emploi sur l'ensemble des secteurs" comme tenait à le préciser Cyril Peres-Cesari, membre di U Cunsigliu pà l'Avvena



Dès le mois de décembre une journée de rencontres devrait se dérouler. Celle-ci mettra en présence les "anciens" et les élèves des classes de seconde, première et terminale du Lycée Jean-Paul de Rocca-Serra.