Un olivier de la paix planté par le Rotary Club d’Ajaccio sur la place Campinchi

"Cette démarche - commente le secrétaire du Rotary Club d'Ajaccio Piere Franceschi - s’inscrit à la croisée des deux visions du Rotary-club d’Ajaccio depuis 1949. Elle renvoie d’abord à l’universel et fait écho à l’axe majeur du Rotary dont nous avons célébré l’anniversaire le 23 février dernier : « contribuer à la paix et à l’entente entre les peuples ». Ensuite et au plus près de nous, elle traduit la volonté forte et pérenne d’inscrire l’action de notre club dans la vie de notre cité, au service de ses habitants, manifestation de notre volonté de servir. L’olivier que nous avons choisi pour porter notre message marque donc notre volonté de servir la paix et l’humanité en général et les Ajacciens en particulier.

Alors, gageons que ces oliviers, symboles d’espérance, de sagesse, de longévité et de réconciliation, témoins de notre histoire millénaire, porteront ce message magnifique et traduiront pour le passant qui lira cette plaque ce que nous représentons en tant que rotariens.".