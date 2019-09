Un mois d'Août record pour CNI

Ce résultat est le fruit d'un travail intense et permanent d'une poignée de personnes qui croient toujours, et plus que jamais, à l'avenir de ce qu'elles font. Et de ce qu'elles ont, encore, de beau à faire, en ne comptant pour l'instant, hélas, que sur elles-mêmes.Tous ceux qui nous lisent, nous critiquent - c'est de bonne guerre - nous félicitent, soulignent nos erreurs, nous montrent du doigt ou nous jalousent - mais oui - sont loin d'imaginer les efforts colossaux que nous déployons pour, sans moyens essayer, en permanence, d'être au fait de l'actualité, de rendre compte des bonnes et des mauvaises nouvelles qui rythment la vie de l'île.Pour autant, mis à part un millier de personnes, qui à travers OKpal ont apporté une contribution à CNI, rares sont à nous avoir entendus, celles qui nous sollicitent en permanence et auprès desquelles nous avons déposé des demandes d'aides légales et officielles entrant dans le cadre de leurs compétences.La reconnaissance nationale de la commission paritaire, prorogée pour 5 ans il y a quelques mois, ne semble pas les avoir convaincus, outre mesure, de notre crédibilité.Aujourd'hui, pour ne rien vous cacher, notre entreprise, qui aspire à bénéficier des mêmes aides, conséquentes, auxquelles ont droit d'autres, est dans l'expectative.Forte de son audience, doit-elle prendre sur elle de franchir un nouveau pas pour faire encore, et toujours mieux, au service de ses lecteurs ?Ou bien en rester là ?Certes nos chiffres, relevés par Google Analytics, constituent un fort encouragement à aller de l'avant.Mais sans moyens - CNI est rappelons-le un média pure player enil est hors de question pour nous de nous engager plus en avant sur le chemin du développement !Cependant notre volonté d'apporter notre contribution à rendre compte, de la meilleure façon qui soit, de l'actualité corse, reste identique. Et le désir de faire mieux encore, toujours aussi fort.Mais ce sera avec nos moyens.Ceux qui, on va le souligner encore une fois, ont permis plus de 2 millions de visites sur notre site, la lecture 4 millions d'articles, l'arrivée de 603 800 nouveaux utilisateurs etc...Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour permettre à CNI de parvenir à un tel résultat.A ceux qui nous accordent leur confianceEt à tous ceux-là, et ceux-là seulement, il convient de tirer un GRAND coup de chapeau.