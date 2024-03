Un militant de Core in Fronte arrêté dans une enquête antiterroriste

"Notre ami et militant Stéphane Ori a été arrêté par la sous-direction antiterroriste (Sdat) de la police à Bastia hier (mardi)", a indiqué mercredi sur X le parti Core in Fronte. Cette arrestation, révélée par France 3 Corse, a eu lieu dans le cadre d'une enquête du Pnat, a confirmé à l'AFP une source judiciaire.

La personne interpellée est soupçonnée d’avoir participé à la conférence de presse clandestine du Front de libération nationale de la Corse (FLNC) du 5 mai 2021, a précisé une source proche du dossier. Lors de cette conférence de presse clandestine, un nouveau groupe armé, baptisé "FLNC Magjhu 21" (mai 2021) avait annoncé sa création, 45 ans après celle du FLNC qui avait annoncé déposer les armes en 2014.



Se présentant comme des "militants de toutes les composantes du FLNC" alors en sommeil, ce nouveau groupe armé avait annoncé avoir décidé un "redéploiement tactique, dans l'attente de l'amorce par l'Etat français d'un véritable processus politique de règlement de la question nationale corse", avait indiqué, dans un lieu indéterminé, une personne cagoulée et vêtue de noire entourée de sept autres, également cagoulées et armées de fusils mitrailleurs et d'armes de poing.

"L'Etat français n'a pas abandonné sa politique répressive", s'est indigné sur X Core in Fronte qui estime que "ces méthodes participent à déstabiliser les discussions en cours, sinon à les paralyser, l'objectif étant pour l'Etat français de ne pas permettre l'étape d'une véritable autonomie".

Ce mercredi, l'Assemblée de Corse doit se pencher et voter sur un accord trouvé mi-mars à Paris entre le gouvernement et des élus insulaires sur des "écritures constitutionnelles" prévoyant "la reconnaissance d'un statut d'autonomie" de l'île méditerranéenne "au sein de la République".





Un rassemblement en soutien du militant est prévu à Bastia ce mercredi à 18 heures devant le commissariat.