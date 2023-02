Un kebab détruit par un incendie à Propriano

Manon Perelli le Jeudi 16 Février 2023 à 10:01

Un commerce de kebab situé rue Général De Gaulle à Propriano, et un véhicule appartenant au même propriétaire ont été détruits par un incendie cette nuit, a indiqué le parquet d’Ajaccio. Aucune victime n'est à déplorer.

Si plusieurs personnes font état d’explosions consécutives, liées à des feux d'artifice entreposés dans le local, le SIS de Corse-du-Sud indique pour sa part avoir été appelé autour de 3h15 pour un feu de véhicule, et n’avoir eu aucunes remontées du terrain à ce propos. L’incendie a rapidement pu être maitrisé.

La piste criminelle est privilégiée selon le parquet, qui indique qu’aucun tag n’a été retrouvé sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour dégradation par incendie et confié à la brigade de recherches de Sartène.

Ce même commerce de kebab avait déjà été touché par une explosion en 2017.