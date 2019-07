Un intéressant «Florilège poétique des langues de France »

Un ouvrage, paru aux éditons « Le Bord de l'eau » et co-écrit avec Marie-Jeanne Verny, qui, à l'opposé de tout enfermement identitaire, rassemble l'expression poétique contemporaine dans 5 langues de France dites « régionales », accompagnée d'une traduction française. Une grande première car s'il existe des publications associant deux langues régionales (occitan et catalan, occitan et basque, occitan et corse …, personne n'avait jusque-là entrepris de rassembler en un même ouvrage la poésie contemporaine en alsacien, basque, breton, catalan, corse, occitan. « Je crois que c’est, avant tout, une volonté de témoigner que la diversité culturelle est une réalité et que la France n’est pas obligatoirement conforme à l’image qui est souvent véhiculée par les grands médias » explique Norbert Paganelli, « elle est d’une extraordinaire diversité et la production poétique en ces langues n’a strictement rien à voir avec l’esprit de clocher ou l’enfermement comme certains aiment à le penser. Bien au contraire cette diversité est une chance qu’il faut savoir saisir afin d’éviter de tomber dans une conception unidimensionnelle du monde ». Au fil des pages, le lecteur découvre ou redécouvre, des poètes contemporains qui s’expriment dans ces langues minorées de France que sont l’alsacien, le basque, le breton, le catalan, le corse et l’occitan. « Tous ces poètes ont fait le choix d’écrire dans ces langues afin de les illustrer, de les faire vivre et affirmer haut et fort que toute culture humaine fait naître des textes poétiques comme elle fait naître un art graphique ou musical » souligne N.Paganelli. « J’ai dirigé cet ouvrage avec Marie-Jeanne Verny, professeure d’occitan à la faculté de Montpellier. C’est en lisant Musa d’un populu, le florilège de la poésie corse contemporaine que j’ai signé il y a deux ans maintenant, qu’elle a eu cette idée d’entreprendre ce florilège regroupant un maximum de langues de France donnant lieu à une production littéraire écrite. Il existe d’autres langues régionales en France : le franco-provençal, le gallo, le lorrain, le normand mais ces langues n’ont pas encore donné lieu à une véritable production littéraire écrite et donc éditée. Par contre, il existe bien une poésie dans les différents créoles mais nous n’avons pu trouver un référent capable de travailler sur le sujet et nous le regrettons. Pour cet ouvrage nous nous sommes entourés d’autres compétences : Jean-Claude Trutt pour l’Alsace, Lucien Etchezaharreta pour le Pays Basque, Mannaig Thomas pour la Bretagne et Colette Planas pour la Catalogne. Toutes ces personnes connaissent parfaitement l’univers poétique de leur région et ont été capables d’effectuer des traductions en français lorsque celles-ci n’étaient pas disponibles ».

En fait une grande première ? « Oui, c’est la première fois que les principales langues de France ayant un patrimoine poétique écrit et contemporain sont ainsi rassemblées. Cette initiative a été saluée par notre préfacier : Jean Pierre Siméon qui fut le directeur du Printemps des poètes et qui a véritablement découvert l’importance et la diversité de ce corpus. Je pense que d’autres initiatives suivront et parachèveront ce travail à la fois passionnant et indispensable ». A lire à l’ombre d’un parasol, d’un châtaignier ou d’un olivier durant cet été brûlant…