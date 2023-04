Un incendie détruit un hangar agricole à Oletta

V.L. le Dimanche 23 Avril 2023 à 07:51

Les sapeurs-pompiers de Saint-Florent et Lucciana ont été appelés dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril vers aux 0h45, pour un feu de hangar agricole à Bocca à Fratta, sur la commune d'Oletta. D'importants dégâts matériels ont été constatés avec la destruction d'un tracteur qui se trouvait à l'intérieur, du fourrage et du matériel entreposé dans la structure de 150 mètres, ravagée par les flammes. Une bouteille de gaz explose a été retrouvée à l'intérieur de du hangar. Cependant, les causes du sinistre restent à déterminer.