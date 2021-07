Un espace muséal à la mémoire du 173ème RI inauguré à Bastia

Rocchi Dominique Secrétaire DAF

Trombetta Michèle Chef de bureau compta

Mattei Catherine Gestionnaire prêts contentieux DPAS

Raggioli Marie Ange Gestionnaire prêts contentieux DPAS

Giorgi Chantal Gestionnaire prêts DPAS

Plantade Jean Marc Responsable BCC (par intérim) DAF

Plantade Muriel Adjointe DV Responsable du pôle juniors

Moracchini Lucette Gestionnaire actions sociales DPAS

Logli Dominique Gestionnaire actions sociales DPAS

Bertoncini Françoise Chef de bureau prêt contentieux DPAS

Susini Diane Référente com DPAS

Mabritto Marie Paule Gestionnaire actions sociales DPAS

Pisano Isabelle Gestionnaire prêt contentieux DPAS.

Cette cérémonie, présidée par le directeur général d’Igesa, Renaud Ferrand, a eu lieu en présence des anciens du 173RI, surnommé le Régiment des Corses et de personnalités civiles et militaires : Marguerite Mondoloni, directrice de l’ONAC de Haute- Corse, le lieutenant-colonel Grosjean, directeur militaire départemental adjoint, le lieutenant-colonel de réserve Biancardini, référent rayonnement de l’IGESA…..« Nous sommes réunis ce jour pour un devoir de mémoire matérialisé par l’inauguration d’un espace muséal lié au 173RI » déclarait en préambule Renaud Ferrand. «Le 173 a été créé le 14 avril 1913 à Nice par filiation de la 173demi-brigade constituée en 1794. Il recevra son drapeau le 14 juillet 1913 à Paris et arrivera en Corse, en septembre de la même année où il relèvera le 163R.I. qui rejoindra Nice » précisait-il.Après une belle présentation de l’histoire du 173, le directeur procédait à la remise de médailles du travail à des personnels IGESA qui connaissent bien cette caserne Saint-Joseph, remplie d’histoireMédaille du travail Or (35 ans)Médaille du travail argent (20 ans)Distingué aussi, Lionel Cottenceau, directeur de l’audit interne, qui a reçu l’insigne de chevalier de l’Ordre National du Mérite. Institution républicaine née au cœur du XXème siècle, l’ordre national du Mérite est le second ordre national après la Légion d’honneur. Il a pour vocation de récompenser les « mérites distingués » et d’encourager les forces vives du pays.Quatre autres anciens du 173devaient être mis à l’honneur : le commandant de base Bertoncini, l'adjudant-chef Zamuri, le caporal-chef Flori et le colonel Casanova.S’en est suivie l’inauguration de l’espace muséal établi à la mémoire du 173*L’Igesa a été créée par une loi de 1966 dans le but de regrouper sous une même entité juridique l’ensemble des centres d’accueil sociaux du ministère des Armées mais aussi afin de centraliser la gestion des œuvres sociales.