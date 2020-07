Un éboulement dans la Restonica fait deux blessés

VL le Samedi 18 Juillet 2020 à 10:23

Des rochers se sont éboulés ce samedi 18 juillet vers 10 heures dans la vallée de la Restonica, entre le lac de Melu et Capitellu, faisant deux blessés, a annoncé le Sdis 2B.

Selon les premières informations qui ont été transmises aux secours, l'éboulement aurait eu lieu au niveau du passage entre le lac de Melo et Capitello, sous le mont Lombarduccio. Selon nos informations l'accident se serait produit au cours d'un entraînement du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne et les deux blessés sont des gendarmes du PGHM.

Le Dragon 2B de la sécurité civile, le groupe montagne des sapeurs-pompiers et une équipe de la brigade cynophile ont été envoyés sur place.



Plus d'infos a venir

