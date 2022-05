Un crash-test spectaculaire pour sensibiliser 700 élèves ajacciens

Comment cet automobiliste lancé à 50 km/h peut -il éviter ce scooter surgissant sous ses yeux ? Quelques secondes plus tard, avant même d'avoir trouvé une réponse à sa question, le conducteur percute le deux-roues . Son conducteur rebondit sur le pare-brise avant d’être violemment projeté sur le sol à une dizaine de mètres de la collision , son casque qui n’était pas attaché ne le protégera pas.



Fort heureusement, cet accident survenu ce mardi 31 mai sur la place Miot d'Ajaccio n'a fait aucun blessé . Il s'agissait en effet d'un crash test : l'homme au volant du véhicule jaune est un pilote de sécurité routière et la victime un mannequin.



Témoins de cette scène 700 élèves ajacciens venus participer à la journée de sensibilisation aux dangers de la route o rganisée l a la préfecture de Corse-du-Sud. Une situation "malheureusement tirée d’une histoire vraie", souligne Pascal Dragotto , pilote professionnel du risque automobile convié, à l’initiative de la préfecture avec le soutien de l’Éducation nationale et des services de l' État qui ont organisé cette opération qui complète le continuum éducatif déjà en œuvre en milieu scolaire en Corse. " Dans un choc de ce type, le conducteur du scooter à 95 % de chance d’être tué sur le coup même si le scooter était prioritaire", poursuit l’intervenant qui met l'accent sur la gravité des conséquences pour le pilote du deux roues.



Lutter contre les comportements à risque, surtout des plus jeunes, est un enjeu majeur pour les services de l' État qui il y a seulement quelques jours dressaient un bilan d'accidentologie très mauvais pour ce début 2022. En effet, si l’an dernier ce sont 13 personnes qui ont perdu la vie sur les routes de Corse-du-Sud, sur les 5 premiers mois de cette année, le bilan s’établit déjà à 9 morts.



Face à ce constat, il est en core plus important de mener des actions pédagogiques à destination des 15-24 ans qui sont souvent victimes des accidents de la route. Au bord de la piste, le regard des jeunes ne trompe pas : ce crash spectaculaire les a bouleversés. Ils ne s'imaginaient pas qu'à seulement 50 km/h l'impact pouvait être si violent.