Un chauffeur de bus agressé par un automobiliste à Ajaccio

Ce vendredi vers 14h30 devant la préfecture d'Ajaccio une altercation a éclaté entre un chasseur de bus du réseau Muvitarra et un automobiliste qui a agressé et frappé au visage le conducteur du bus avant de prendre la fuite. Le chauffeur, blessé, a été transporté au centre hospitalier de la Miséricorde.



En signe de soutien, tous ses collègues de Muvitarra ont arrêté le travail ce qui a entrainé une interruption totale du service de transport en commun de la ville.

"Nous condamnons fermement l’acte odieux qui a été commis aujourd’hui. comment Stéphane Vannucci président de la SPL Muvitarra. Il est inadmissible qu’un de nos salariés soit victime d’une telle violence dans l’exercice de ses missions au service des Ajacciens. Il faut que cette violence gratuite cesse. Il en va de notre vivre-ensemble et des valeurs que la Corse porte en elle."



Le service des bus de la SPL Muvitarra devrait reprendre ce samedi matin.