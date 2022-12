Un chasseur blessé par un sanglier à Carticasi

Les faits se sont déroulés vers 11h10 sous le village de Carticasi.

Un chasseur âgé de 58 ans a été chargé par un sanglier. Touché à une cuisse et au mollet, l'homme a été secouru par ses compagnons de chasse qui ont réussi à stopper le saignement par compression avant l'arrivée des secours.



Ce sont le Grimp (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) de Haute-Corse et Dragon 2 B , l'hélicoptère de la Sécurité civile qui ont été mobilisés pour procéder à l'évacuation du blessé que les moyens terrestres du centre de secours de Ponte-Leccia n'avaient pu atteindre en raison de l'inaccessibilité du lieu de l'accident.